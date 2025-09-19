Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഒ​ലി​വ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 12:07 PM IST

    ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ണം -വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ണം -വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണം, അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം, വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ​ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ അ​ലി കാ​മ്പ​സി​ൽ നാ​ല് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ത്തി. സ്കൂ​ളി​ന്റെ 11ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം, ഒ​ലി​വ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്, അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം, ഓ​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ളി​ന്റെ സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, സീ​നി​യ​ർ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ടീം, ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​രു​മ​ട​ക്കം 450ൽ ​അ​ധി​കം വ​രു​ന്ന ഒ​ലി​വ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡേ​വി​സ് എ​ട​ക്കു​ള​ത്തൂ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​ണി പോ​ൾ, സി.​ഒ.​ഒ ജൂ​ട്ടാ​സ്, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബി​ജു ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ഡോ. ​റോ​സ​മ്മ ഫി​ലി​പ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യ ഷാ​ലി​നി റാ​വ​ത്ത്, രൂ​പീ​ന്ദ​ർ കൗ​ർ, എ​ല്ലാ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ​യും ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തോ​ടെ​യും പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച യാ​ത്ര​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഡി​യോ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ് അ​ർ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നൃ​ത്ത​വും ഗാ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ, മി​ക​ച്ച എ​ച്ച്.​ഒ.​ഡി., മി​ക​ച്ച ഒ.​ബി.​ഇ ചാ​മ്പ്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ട്ട് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​നും ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് കാ​ഷ് പ്രൈ​സും മെ​മ​ന്റോ​യും ന​ൽ​കി. മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നൃ​ത്ത -ഗാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsAnnual Celebrationgulf news malayalam
    News Summary - Olive International School held Onam-Annual Celebration programs
    Similar News
    Next Story
    X