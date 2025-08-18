Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Aug 2025 12:35 PM IST
    date_range 18 Aug 2025 12:35 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് പാ​ര​ഗ​ൺ റെ​സ്റ്റ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം, മ​തേ​ത​ര​ത്വം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം’ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല​ക​ളെ​ന്നും അ​വ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഘ​ട​നാ​കാ​ര്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​സ്. നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക്, കു​രു​വി​ള ജോ​ർ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വ​ച്ചു.

    മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 81ാമ​ത് ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22ന് ​ഒ.​ഐ.​സി.​സി -ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സ​ദ്ഭാ​വ​ന ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കും. ദേ​ശീ​യോ​ദ്ഗ്ര​ഥ​ന​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ആ​ധു​നി​ക ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ ശി​ൽ​പി​യാ​യ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ന​ൽ​കി​യ മ​ഹ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച്, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് “രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി സ​ദ്ഭാ​വ​ന അ​വാ​ർ​ഡ്” സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഞ്ചം​ഗ ജൂ​റി സ​മി​തി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പു​ര​സ്കാ​ര സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജെ.​എ​സ്. അ​ടൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മി​തി​യി​ൽ, ജ​യ്ഹി​ന്ദ് ടി.​വി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ് എ​ൽ​വി​സ് ചു​മ്മാ​ർ, രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ടി.​എ​ച്ച്. സ​ലാം, ഏ​ഷ്യാ​നെ​റ്റ് ക​ണ്ണൂ​ർ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് കെ.​സി. ബി​പി​ൻ, മ​ല​യാ​ള​ധ്വ​നി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ഡി​റ്റ​റും ഒ.​ഐ.​സി.​സി -ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ജൂ​ട്ടാ​സ് പോ​ൾ, നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കോ​ട്, ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സ​ലീം ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ നി​ഹാ​സ് കൊ​ടി​യേ​രി, ഹ​രി​കു​മാ​ർ, മു​ജീ​ബ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, യൂ​ത്ത് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ദീം മാ​നാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ചു.

