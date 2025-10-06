Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:27 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് സി.​കെ. മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് സി.​കെ. മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    സി.​കെ. മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും പ്ര​ഥ​മ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​കെ. മേ​നോ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​യാ​സ് ചെ​രി​പ്പ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കോ​ട്, നി​ഹാ​സ് കൊ​ടി​യേ​രി, ജൂ​ട്ടാ​സ് പോ​ൾ, ജി​സ് ജോ​സ​ഫ്, സ​ലിം ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മ​യി​ൽ, മു​ജീ​ബ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, ജം​നാ​സ്, ജോ​ർ​ജ് കു​രു​വി​ള എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ക്കെ ക​രു​ത്തും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​കെ. മേ​നോ​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ശ​ക്തി​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യും ക​രു​ത്തും എ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:c.k. menonQatar NewsMemorial ConferenceOICCC Incas
    News Summary - OICCC Incas C.K. Menon memorial held
    Similar News
    Next Story
    X