ഒ.ഐ.സി.സി ഇൻകാസ് സി.കെ. മേനോൻ അനുസ്മരണം നടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഒ.ഐ.സി.സി ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടനയുടെ മുൻ രക്ഷാധികാരിയും പ്രഥമ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാനുമായിരുന്ന സി.കെ. മേനോൻ അനുസ്മരണ സംഗമം നടത്തി. പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് നായർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് നിയാസ് ചെരിപ്പത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ജോൺ ഗിൽബർട്ട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
തുടർന്ന് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ നാസർ വടക്കോട്, നിഹാസ് കൊടിയേരി, ജൂട്ടാസ് പോൾ, ജിസ് ജോസഫ്, സലിം ഇടശ്ശേരി, ഷംസുദ്ദീൻ ഇസ്മയിൽ, മുജീബ് വലിയകത്ത്, ജംനാസ്, ജോർജ് കുരുവിള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സമൂഹത്തിനും പ്രവാസി മലയാളികൾക്കുമൊക്കെ കരുത്തും പ്രചോദനവുമായിരുന്ന സി.കെ. മേനോന്റെ സേവനങ്ങളും ആത്മാർഥ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംഘടനയുടെ വളർച്ചക്കും ശക്തിക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയ പിന്തുണയും കരുത്തും എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജോയന്റ് ട്രഷറർ ടി.കെ. നൗഷാദ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
