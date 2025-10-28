Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 28 Oct 2025 1:40 PM IST
    date_range 28 Oct 2025 1:40 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി കോ​ടം​ക​ണ്ട​ത്തി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദോ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് യൂ​ത്ത് വി​ങ്‌ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ൽ എ​ത്തി​യ കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി കോ​ടം​ക​ണ്ട​ത്തി​നും ഡി.​സി.​സി മെം​ബ​ർ റോ​ബി​നും ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു കേ​ച്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ർ ഏ​റാ​മ​ല, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ എ​സ്‌. നാ​യ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, യൂ​ത്ത് വി​ങ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ദീം മാ​നാ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, മ​റ്റു നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ഷ​ജി​ൽ മൂ​സ, മു​ജീ​ബ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, അ​ലീ​മു​ൽ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ഷാ​ൻ റി​യാ​സ് ഷ​ഹീം വ​ട​ക്കേ​കാ​ട്, അം​ജ​ത്, മാ​ഷി​ക്, റാ​ഫി, ഷ​ഹീ​ൻ മാ​ജി​ദ്, മ​റ്റു ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് തെ​ക്കും​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​നോ​ൾ​ഡ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

