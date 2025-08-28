Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 11:48 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    oicc
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് 2025ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സ്തു​ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു കേ​ച്ചേ​രി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​കാ​ട്, ജു​ട്ടാ​സ്പോ​ൾ, ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്, ട്ര​ഷ​ർ ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, മു​ബാ​റ​ക്, മു​ജീ​ബ്, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷെ​ജി​ൽ മൂ​സ, മു​സ്ത​ഫ കേ​ച്ചേ​രി, യൂ​ത്ത് വി​ങ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ദീം മാ​നാ​ർ, ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​സി​സ് റി​നോ​ൾ​ഡ്, ഷാ​ൻ റി​യാ​സ്, ആ​സി​ഫ്, അ​ലിം ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf NewsQatar NewsINCASPoster ReleasedSevens Football Tournament
    News Summary - OICC Incas Sevens Football Tournament Poster Released
    Similar News
    Next Story
    X