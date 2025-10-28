Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 1:43 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​ത്ത് വി​ങ് 'യൂ​ത്തോ​ണം'

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​ത്ത് വി​ങ് യൂ​ത്തോ​ണം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​ത്ത് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'യൂ​ത്തോ​ണം' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​ത്ത് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'യൂ​ത്തോ​ണം' എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​മാ​മ​യി​ലെ ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ അ​മി​ത​വി​ല, പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ൾ ബൂ​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ജ​ന​കീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ഡ്വ. ഷാ​ജി കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് ആ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി.

    പ​രി​പാ​ടി അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യൂ​ത്ത് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ദീം മ​നാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ ഡി.​സി.​സി അം​ഗം റോ​ബി​ൻ വ​ട​ക്കേ​ത്ത​ല, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​യാ​സ്‌ ചെ​രി​പ്പ​ത്ത്‌, ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​സ്, ജീ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ്‌, ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാം​ന​സ് മാ​ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​ത്ത് വി​ങ് ട്ര​ഷ​റ​റും പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പ്ര​ശോ​ഭ് ന​മ്പ്യാ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ഷി​ക് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, മെ​ന്റ​ലി​സം ഷോ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന ഡി​ജെ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടെ യൂ​ത്തോ​ണം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​ശോ​ഭ് ന​മ്പ്യാ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

