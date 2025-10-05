Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:35 PM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി ഇൻകാസ് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാചരണം

    oicc incas
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തു​മാ​മ​യി​ലെ ഭാ​ര​ത് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചാ​ൾ​സ് ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​യാ​സ് ചെ​രു​പ്പ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റും ഒ​ലീ​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്വൈ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​റോ​സ​മ്മ ഫി​ലി​പ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ന്റെ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ ടാ​വി​സ്റ്റോ​ക്ക് സ്ക്വ​യ​റി​ലെ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ വി​രൂ​പ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തെ അ​വ​ര്‍ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​ക​ൾ​ക്കു​പോ​ലും ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്നും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ഇ​ന്നും ഹിം​സ​യും ഭീ​ക​ര​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വീ​ണ്ടും ചി​ന്തി​ക്കു​ക​യും അ​വ​യെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ്രീ​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ, ജി​സ് ജോ​സ​ഫ്, ജൂ​ട്ടാ​സ് പോ​ൾ, ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​കാ​ട്, ജോ​ർ​ജ് കു​രു​വി​ള, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ജി ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newsgandhi jayantiQatar NewsOICC INCAS
