Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    17 Oct 2025 6:28 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:28 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്‍കാ​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക പൊ​തു​യോ​ഗം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്‍കാ​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക പൊ​തു​യോ​ഗം
    ഒ.ഐ.സി.സി ഇന്‍കാസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പ്രവര്‍ത്തക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ

    ദോ​ഹ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക പൊ​തു​യോ​ഗം തു​മാ​മ​യി​ലെ ഉ​ള്ള ഭാ​ര​ത് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​ഞ്ചു നൈ​നാ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗം ഇ​ന്‍കാ​സ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​യാ​സ്‌ ചെ​രു​പ്പ​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചാ​ൾ​സ് മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഐ​സ​ക് വ​ര്‍ഗീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി​ബി​ന്‍ തോ​മ​സ്‌ വാ​ര്‍ഷി​ക റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജു​ട്ടാ​സ് പോ​ള്‍, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സ​ദാ​ശി​വ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ജീ​സ്‌ ജോ​സ​ഫ്, ജോ​ര്‍ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍, കു​രു​വി​ള ജോ​ര്‍ജ്, ലി​ജു മാ​മ്മ​ന്‍, ബ്രോ​ന്‍സ്കി വ​ര്‍ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി​ജു തോ​മ​സ്‌ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

