Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:58 PM IST

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ.​ഐ.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഒ.​ഐ.​സി
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം സ്ഥി​ര​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ധി​നി​വേ​ശ​സേ​ന​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ മ​തി​യാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​നീ​ക്കം വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ മ​ധ്യ​സ്ഥ​രും ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ.​ഐ.​സി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നീ​തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, 1967ലെ ​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്നും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​വും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത, അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭം, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം, അ​തി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ​യും ഒ.​ഐ.​സി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICGulf NewsGaza Ceasefire
    News Summary - OIC welcomes Gaza ceasefire announcement
    Similar News
    Next Story
    X