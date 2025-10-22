Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    22 Oct 2025 8:37 AM IST
    22 Oct 2025 8:37 AM IST

    ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​​ജ​​ബ് ത്വ​​യ്യി​​ബ് ഉ​​ർ​​ദു​​ഗാ​​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി

    ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​​ജ​​ബ് ത്വ​​യ്യി​​ബ് ഉ​​ർ​​ദു​​ഗാ​​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി
    ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​​യ്യി​​ബ് ഉ​​ർ​​ദു​​ഗാ​​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​​യ്യി​​ബ് ഉ​​ർ​​ദു​​ഗാ​​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി. ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​ർ​ക്കി​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ ഗോ​ക്‌​സു​വും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഒ​മാ​നി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

