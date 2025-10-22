Begin typing your search above and press return to search.
22 Oct 2025
22 Oct 2025
ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം; തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ ഖത്തറിലെത്തിtext_fields
ദോഹ: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ദോഹയിലെത്തി. ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെയും സംഘത്തെയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ഹസൻ ബിൻ അലി ആൽഥാനിയും ഖത്തറിലെ തുർക്കിയ അംബാസഡർ ഡോ. മുസ്തഫ ഗോക്സുവും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. കുവൈത്ത് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഉർദുഗാൻ ഖത്തറിലെത്തിയത്. അടുത്ത ദിവസം ഒമാനിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
