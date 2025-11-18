Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:03 AM IST

    നോ​ട്ടെ​ക് 3.0 -നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി എ​ക്സ്പോ

    നോ​ട്ടെ​ക് 3.0 -നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി എ​ക്സ്പോ
    നോ​ട്ടെ​ക് 3.0-നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി എ​ക്സ്പോ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക ലോ​ക​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ദി​യാ​യി നോ​ടെ​ക് 3.0. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​റ് സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും 14 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​യി മു​ന്നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ൾ മെ​ഷാ​ഫ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി.

    സോ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹി​ലാ​ൽ സോ​ൺ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഗ​റാ​ഫ സോ​ൺ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. നോ​ട്ടെ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന എ​ക്സ്പോ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​സോ​സി​യ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​ജി​തേ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ, പു​ണെ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​ഡ്‌​മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് ദി​നേ​ശ് ബ​ക്ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കാ​മ്പ​സ് ക്ലോ​സി​ങ് സെ​റി​മ​ണി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ ​ടോ​ക് സെ​ഷ​നി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​റും സൈ​ക്കോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​മാ​യ ജോ​ർ​ജ് വി. ​ജോ​യ്, എ​സ്.​എ.​എം ബ​ഷീ​ർ, ഫി​റോ​സ് പി.​ടി, ഉ​ബൈ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഇ​വോ​ൾ​വ​ർ സെ​ഷ​നി​ൽ റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ഉ​ബാ​ദ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ബി​ഗ് ക്വി​സ്, സെ​മി​ന, ലെ​ജ​ൻ​ഡ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് കേ​ര​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് അ​മാ​നി പു​ഷ്പ​ഗി​രി, ഐ.​സി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലോ​ളി, രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്തീ​ൻ ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഹ​ബീ​ബ് മാ​ട്ടൂ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​നൈ​സ് അ​മാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന നോ​ട്ടെ​ക് 3.0 സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫാ​യി​സ് ചേ​ല​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

