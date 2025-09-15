Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightനോ​ർ​വ ഖ​ത്ത​റും...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 12:24 PM IST

    നോ​ർ​വ ഖ​ത്ത​റും ക്ലാ​സി​ക് ഖ​ത്ത​റും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു
    നോ​ർ​വ ഖ​ത്ത​റും ക്ലാ​സി​ക് ഖ​ത്ത​റും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel

    ദോ​ഹ: നോ​ർ​വ ഖ​ത്ത​റും ക്ലാ​സി​ക് ഖ​ത്ത​റും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം ന​ല്ലോ​ണം’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ​ഴ​യ​തും പു​തി​യ​തു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പാ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് ട​ണ്ടാ​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് പി​ള്ളൈ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്ധ​നു, ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത്വാ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ കേ​ച്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.-നോ​ർ​വ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാം അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​മി​ൻ ച​ന്ദ്ര​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ താ​സീ​ൻ അ​മീ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ്, ബി​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationsQatar Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Norway Qatar and Classic Qatar organized Onam celebrations
    Similar News
    Next Story
    X