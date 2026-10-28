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    അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് വി​രാ​മം; നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ൽ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ

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    ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് വി​രാ​മം; നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ൽ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ
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    ദോ​ഹ: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​നും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കും വി​രാ​മം. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ 2026-27 പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റി​യി​പ്പ് നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി പു​റ​ത്ത് വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റും മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നും മു​ഖേ​ന പോ​ളി​സി പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​കും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31-ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, പു​തു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കി​യ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21-ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് പി​ന്നീ​ട് 25-ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും പോ​ർ​ട്ട​ൽ തു​റ​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യു​ള്ള ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​മ​മാ​യ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​ര​മു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ പ്രീ​മി​യം തു​ക നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഐ.​ഡി, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പോ​ളി​സി നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക.

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    News Summary - Norca Care Insurance renewals begin today
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