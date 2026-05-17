    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 May 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 10:27 AM IST

    നൂ​​ൻ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ ലേ​​ണി​​ങ്ങി​​ന് തു​​മാ​​മ​​യി​​ൽ തു​​ട​​ക്കം

    നൂ​​ൻ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ ലേ​​ണി​​ങ്ങി​​ന് തു​​മാ​​മ സോ​​ണി​​ൽ തു​​ട​​ക്ക​​മാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ 

    ദോ​​ഹ: ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ പ​​ഠ​​നം എ​​ളു​​പ്പ​​വും ജ​​ന​​കീ​​യ​​വു​​മാ​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​​ടെ ന​​വീ​​ന​​മാ​​യ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്ക​​ത്തോ​​ടും ല​​ളി​​ത​​മാ​​യ ഘ​​ട​​ന​​യോ​​ടും കൂ​​ടി​​യ പു​​തി​​യ പ്ലാ​​റ്റ്‌​​ഫോം, നൂ​​ൻ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ ലേ​​ണി​​ഡ​​ങ്ങി​​ന് തു​​മാ​​മ സോ​​ണി​​ൽ തു​​ട​​ക്ക​​മാ​​യി. സി.​​ഐ.​​സി ഖ​​ത്ത​​ർ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ആ​​ർ.​​എ​​സ്. അ​​ബ്ദു​​ൽ ജ​​ലീ​​ൽ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തു. ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ മു​​ന്നോ​​ട്ടു വെ​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ശ​​യം ഇ​​ഹ​​പ​​ര വി​​ജ​​യം സു​​നി​​ശ്ചി​​ത​​മാ​​ക്കാ​​ൻ പ്രാ​​പ്തി​​യു​​ള്ള​​താ​​ണെ​​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    പ​​ണ്ഡി​​ത​​നും വാ​​ഗ്‌​​മി​​യും എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നു​​മാ​​യ ഫ​​സ്‌​​ലു​​ർ​​റ​​ഹ്മാ​​ൻ കൊ​​ടു​​വ​​ള്ളി, 'ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ ചേ​​ർ​​ത്തു പി​​ടി​​ക്കാം' എ​​ന്ന ത​​ല​​ക്കെ​​ട്ടി​​ൽ മു​​ഖ്യ​​പ്ര​​ഭാ​​ഷ​​ണം ന​​ട​​ത്തി. സി.​​ഐ.​​സി തു​​മാ​​മ സോ​​ൺ വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ന​​ബീ​​ൽ പു​​ത്തൂ​​ർ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ച്ചു. റ​​മ​​ദാ​​ൻ ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ പ്ര​​ശ്നോ​​ത്ത​​രി​​യി​​ൽ മി​​ക​​ച്ച വി​​ജ​​യം നേ​​ടി​​യ​​വ​​ർ​​ക്ക് സ​​മ്മാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്തു. ന​​ഈം അ​​ഹ്‌​​മ​​ദ് ഖു​​ർ​​ആ​​ൻ പാ​​രാ​​യ​​ണം ന​​ട​​ത്തി. സി.​​ഐ.​​സി ഖ​​ത്ത​​ർ വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് കെ.​​ടി. മു​​ബാ​​റ​​ക് സ​​മാ​​പ​​ന പ്ര​​ഭാ​​ഷ​​ണം നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ച്ചു. സോ​​ൺ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ഹാ​​രി​​സ് പ്രോ​​ഗ്രാം നി​​യ​​ന്ത്രി​​ച്ചു. ഹാ​​ഷിം, അ​​സ്‌​​ലം, മ​​അ്റൂ​​ഫ്, സ​​ലീം, ന​​ജീം എ​​ന്നി​​വ​​ർ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി.

    TAGS: Quran Learning, gulf, qatar
    News Summary - Noon Quran learning begins in Thumamah
