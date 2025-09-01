Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightനോ​ബി​ൾ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:35 AM IST

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    school reopened
    cancel
    camera_alt

    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പാ​ഠ്യ-​പ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഏ​റെ​നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. നോ​ബി​ൾ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​സ്, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ഷ​ൻ​സ്, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം പ​ര​സ്പ​രം ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ​വും കൗ​തു​ക​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ലും പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:StudentsQatar NewswelcomesNoble International School
    News Summary - Noble International School welcomes students
    Similar News
    Next Story
    X