Madhyamam
    Qatar
    date_range 9 Jan 2026 8:47 AM IST
    date_range 9 Jan 2026 8:47 AM IST

    ഇ- ​മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​വു​മാ​യി നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    ഇ- ​മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​വു​മാ​യി നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ
    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ-​മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, സീ​ഷോ​ർ റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ -​മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ‘പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഭൂ​മി’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി ദി​ൽ​ബ മി​ദ്‌​ലാ​ജ്, സീ​ഷോ​ർ റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി സാ​റ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു.

    ഇ-​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലും വീ​ടു​ക​ളി​ലും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ​തും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ചാ​ർ​ജ​റു​ക​ൾ, ഇ​യ​ർ ഫോ​ണു​ക​ൾ, കേ​ബി​ളു​ക​ൾ, കീ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ചെ​റു ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കും. ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ഇ-​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹാ​ർ​ദ​മാ​യി നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Noble International School takes the lead in e-waste management
