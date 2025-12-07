Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Dec 2025 1:38 PM IST
    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ 19ാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘നോ​ബി​ൾ വെ​സ​റ്റൊ -19’ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്


    ​ദോ​ഹ: നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ 19ാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘നോ​ബി​ൾ വെ​സ​റ്റൊ -19’ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ‘ദി ​റെ​സി​ലി​യ​ന്റ് വേ​ഴ്സ​സ് ക്രോ​ണി​ക്കി​ൾ ഓ​ഫ് എ ​ബേ​ണി​ങ് പ്ലാ​ന​റ്റ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്ന‌​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഐ​ഷ്‌ സിം​ഗാ​ൾ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സാം​ക്ര​മി​കേ​ത​ര രോ​ഗ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട‌​ർ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഇ​ന്റീ​രി​യ​ർ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഷ​മ്മാ​രി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ലി ജാ​സിം ഖ​ലീ​ഫ ജാ​സിം അ​ൽ മ​ല​കി എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ബ​ഷീ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ഷൗ​ഖ​ത്ത് അ​ലി താ​ജ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ൽ നോ​ബി​ൾ സ്കൂ​ളി​ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ത്ത്, 12 ക്ലാ​സ് ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടാ​തെ10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്‌​ഠി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക-​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​യ​മോ​ൻ ജോ​യ്, സ്മി​ത നെ​ടി​യ​പ​റ​മ്പ​ത്ത്, റോ​ബി​ൻ கெ ജോ​സ്, ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ മ​രു​ത​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

