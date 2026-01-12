Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 Jan 2026 1:38 PM IST
Updated Ondate_range 12 Jan 2026 1:38 PM IST
എൻ.കെ. അക്ബർ എം.എൽ.എ കെ.ബി.എഫ് അംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
bookmark_border
News Summary - N.K. Akbar MLA held a meeting with KBF members
Listen to this Article
ദോഹ: ദോഹയിലെത്തിയ ഗുരുവായൂർ എം.എൽ.എ എൻ.കെ. അക്ബർ കേരള ബിസിനസ് ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദ ലീഡർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കെ.ബി.എഫ് അംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി. കെ.ബി.എഫ് അംഗങ്ങൾ ആദരസൂചകമായി എൻ.കെ. അക്ബറിന് മെമന്റോ സമർപ്പിച്ചു.
പരിപാടിയിൽ കെ.ബി.എഫ് ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് ഷരീഫ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷഹീൻ ഷാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ട്രഷറർ ബിജു സി.കെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story