Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 1:38 PM IST
    Updated On
    എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​റ്റ് ദ ​ലീ​ഡ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കെ.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി. കെ.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​റി​ന് മെ​മ​ന്റോ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​ബി.​എ​ഫ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് ഷ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു സി.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
