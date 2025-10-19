Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 2:36 PM IST

    സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​നം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത -നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി

    സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​നം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത -നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി
    ​ദോ​ഹ: സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്നും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ത​ല​മു​റ ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി വ​യ​നാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ‘ലെ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​യാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ത​ന്റെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ക​യും വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ക​യും വേ​ണം. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഓ​ക്സി​ജ​ൻ പ്ലാ​ന്റ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും താ​മ​സ​ത്തി​നും പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രാ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച ആ​യി​രം കു​ട്ടി​ക​ളെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ട​ന​കാ​ര്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പി.​ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് അ​തി​രു​മ​ട സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘ​ട​ന കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ കു​ണ്ടു​തോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Qatar News Qatar ICF ICF National Committee
    News Summary - Nissar Saqafi in ICF Qatar National Committee
