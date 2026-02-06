Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    6 Feb 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    6 Feb 2026 9:23 AM IST

    നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ (നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ) ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് നേ​ർ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹീ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൽ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​ഷ് സിം​ഗാ​ൾ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ന​ഹാ​സ് എ​ടോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബാ​വ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഹെ​ഡ് സി​ബി മി​നി, യു​ണീ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​ന്ദു ലിം​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നി​യാ​ർ​ക്ക് -റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം റി​യാ​ദ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​സീ​ർ ഹം​സ, ഈ​ഷ് സിം​ഗാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ മു​ന​ഫാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ ഈ​ണം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാ​സി​ഖ്. കെ.​വി, ഷ​ഹ​ജ​ർ, മു​നീ​ർ ബ്രാ​ഡ്മ, ഡോ. ​എ​സ്.​കെ. വ്യാ​സ്, ന​ബീ​ൽ, താ​ഹ ബാ​ർ​ഗൈ​വ, ഷ​മീം, യു​നീ​ഖ് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ, സ്നേ​ഹ തോ​മ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

