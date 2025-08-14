Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Aug 2025 11:22 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 11:22 AM IST

    സ്നേ​ഹ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ സ്നേ​ഹ സാ​ന്ത്വ​ന സംഗമം

    നി​യാ​ർ​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘സ്നേ​ഹ സാ​ന്ത്വ​നം’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    നി​യാ​ർ​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ സാ​ന്ത്വ​നം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: നി​യാ​ർ​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ച​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യാ​ർ​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്നേ​ഹ സാ​ന്ത്വ​നം’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.നി​യാ​ർ​ക് കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഖ​ത്ത​റി​ലും നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗാ​യ​ക​രാ​യ സ​മീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഹം​സ പ​ട്ടു​വം, അ​ഫ്സ​ൽ ഷാ, ​നൗ​ഷാ​ദ്, ആ​തി​ര, ആ​മി​ന മി​ത​വ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ അ​സ്‌​ക​റും മ​ക​ൻ സെ​ഹ്ദും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മാ​ജി​ക് ഡാ​ൻ​സും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നി​റം പ​ക​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ടി​യും പാ​ടി​യും, ക​ളി​ച്ചും ചി​രി​ച്ചും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ എ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി പ​രി​പാ​ടി മാ​റി. എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഗ​മം യു​വ​ഗാ​യി​ക​യും സീ.​ടി.​വി ബെ​സ്റ്റ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് വി​ന്ന​റു​മാ​യ യും​ന അ​ജി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ എം.​വി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. നി​യാ​ർ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നു​സ് ടി.​കെ. മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​പി. ‘നി​യാ​ർ​ക് ഇ​ന്ന് നാ​ളെ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ ന​ൽ​കി. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​ഹാ​സ് എ​ടോ​ടി, സ​യ്യി​ദ് ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം യാ​സി​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സാ​ലി ബാ​ത്ത, നൗ​ഷാ​ദ്, താ​ഹ ബ​ർ​ഗൈ​വ, സ​ലീം ബി.​ടി.​കെ. (സ്നേ​ഹ​തീ​രം ഖ​ത്ത​ർ), കെ.​ജി. റ​ഷീ​ദ് (ഗു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ), കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ, സൈ​ൻ ബാ​ഫ​ഖി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എം.​വി. എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ വ്യ​വ​സാ​യി മു​സ്ത​ഫ ടി.​കെ. നി​യാ​ർ​ക്കി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫൈ​സ​ൽ മൂ​സ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​യാ​ർ​ക് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഹെ​ഡ് അ​ർ​ഷ​ക് ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ യു​വ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഫാ​ദി​ൽ മു​സ്ത​ഫ, ഫൈ​സ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​രെ യോ​ഗം അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ‘സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സൗ​ഹൃ​ദം, സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ കാ​രു​ണ്യം’ എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​ത്തെ അ​ന്വ​ർ​ഥ​മാ​ക്കി ദോ​ഹ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ​ണം ദോ​ഹ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

