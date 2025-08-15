Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണം;"പട്ടിണി, സിവിലിയന്മാർക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടിയവരായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ'
    മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ

    ​ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​റ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സ​മി​തി. ​2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ, യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഈ ​ഭീ​ക​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും യു​ദ്ധ​സ​മ​യ​ത്തും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളെ​യും പ​ര​സ്യ​മാ​യി അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു. ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൗ​ന​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ബ​ല​ഹീ​ന​ത​യും കാ​ര​ണം അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക്കാ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യും മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ലം​ഘി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണം.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ജോ​ലി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ഉ​ന്മൂ​ല​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ​ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സ​ഞ്ചാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​വ​ർ, പ​ട്ടി​ണി, സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ന്നും, ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ട​പ്പെ​ട്ട ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​മാ​ണി​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ത്യം മ​റ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ശി​ക്ഷ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ൽ ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഗേ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള ടെ​ന്റി​ലാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ജ​സീ​റ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ന​സ് അ​ൽ ശ​രീ​ഫ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

