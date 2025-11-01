Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്ന്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:20 PM IST

    ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം; വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​സി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ
    ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം; വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ (ഐ.​സി.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ല​യാ​ളം ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ക്ല​ബി​ന്റെ​യും വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും ക​വി​യു​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​വ​ർ​മ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പ്ര​ശ​സ്ത താ​ള​വാ​ദ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ഡോ. ​തൃ​ശൂ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ സോ​പാ​ന സം​ഗീ​ത​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യും ക​ലാ -സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ടി​ന്റെ രു​ചി വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം, രാ​ഷ്ട്രീ​യം, സാ​ഹി​ത്യം, സി​നി​മ, സം​സ്കാ​രം, ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും ന​ട​ക്കും. ഐ.​സി​സി​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള 52 മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ്ര​സ്വ വി​ഡി​യോ റീ​ൽ​സ് മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:keralapiravigulfnewsQatar
    Similar News
    Next Story
    X