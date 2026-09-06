നിയുക്ത ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. ശ്രീകർ റെഡ്ഡി ദോഹയിലെത്തിtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ നിയുക്ത ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. ശ്രീകർ റെഡ്ഡി ദോഹയിലെത്തി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ദോഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് സന്ദീപ് കുമാർ, ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഇബ്രാഹിം യൂസഫ് ഫഖ്റൂ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. 2001 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവിസ് ഉദ്യാഗസ്ഥനായ ഡോ. കെ. ശ്രീകർ റെഡ്ഡി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറലായിരിക്കെയാണ് ദോഹയിലെ സ്ഥാനപതിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക നിയമനപത്രം സ്വീകരിച്ചു.
ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി അംബാസഡർ തങ്ങളുടെ നിയമനപത്രം ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്കോ പ്രോട്ടോക്കോൾ മേധാവിക്കോ കൈമാറും. ആതിഥേയ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തലവന് കൊട്ടാരത്തിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലോ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നിയമനപത്രം കൈമാറുന്നതോടെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനപതിയായി ചുമതലയേൽക്കും.
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