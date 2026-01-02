Begin typing your search above and press return to search.
    ചെറു​താ​ക്കി -ക​ള​റാ​ക്കി ലു​സൈ​ലി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് 2.5 ല​ക്ഷം പേ​ർ
    ചെറു​താ​ക്കി -ക​ള​റാ​ക്കി ലു​സൈ​ലി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    ​ദോ​ഹ: പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളി​വാ​ഡി​ലെ​ത്തി​യ​ത് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം. ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ബൊ​ളി​വാ​ർ​ഡി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ലേ​സ​ർ ഷോ​യും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ് ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ലു​സൈ​ലി​ൽ ത​ടി​ച്ചു കൂ​ടി​യ​ത്. ആ​യി​രം വ്യ​ത്യ​സ്ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ലാ​യി​രം പൈ​ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. 15,300 വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ലു​സൈ​ൽ മാ​റി​യെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ റെ​ക്കോ​ഡ് ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം.

    വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ര​ണ്ടു വ​രെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു. ലേ​സ​ർ ഷോ​യ്ക്കും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​നും പു​റ​മേ, ത​ത്സ​മ​യ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ലു​സൈ​ലി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ക്കി​ങ് അ​ട​ക്കം വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:new yeargulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
