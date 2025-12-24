Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപു​തു​വ​ത്സ​രം;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 1:46 PM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​രം; ലു​സൈ​ൽ ബോ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​വ​ത്സ​രം; ലു​സൈ​ൽ ബോ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ലു​സൈ​ൽ ബോ​ളെ​വാ​ഡി​ലെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് (ഫ​യ​ൽ)

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: വെ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടും ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ച്ച് ലു​സൈ​ൽ ബോ​ളെ​വാ​ഡി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31 ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ലു​സൈ​ൽ ബോ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പു​തു​വ​ർ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. 31ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6 മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 2 വ​രെ ബൊ​ളി​വാ​ഡി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ഗാ​യ​ക​രും ഡി.​ജെ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ണ​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും അ​ക്രോ​ബാ​റ്റി​ക് ആ​ക്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും അ​തു​ല്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.

    പു​തു​വ​ർ​ഷ കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി ബൊ​ളെ​വാ​ഡി​ന്റെ ഐ​ക്കോ​ണി​ക് ട​വ​റു​ക​ളി​ൽ 3ഡി ​മാ​പ്പി​ങ്ങും ലേ​സ​ർ ഷോ​യും വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റും. 12 മ​ണി അ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, പൈ​റോ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ​ഗം​ഭീ​ര പ്ര​ക​ട​ന​വും ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new yearfireworkQatar NewsLucille Boulevard
    News Summary - New Year; fire works at Lucille Boulevard
    Similar News
    Next Story
    X