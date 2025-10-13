Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപു​തി​യ ഷ​വോ​മി 15 ടി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 12:43 PM IST

    പു​തി​യ ഷ​വോ​മി 15 ടി ​സീ​രീ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തി​യ ഷ​വോ​മി 15 ടി ​സീ​രീ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു
    cancel

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഷ​വോ​മി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഷ​വോ​മി 15T സീ​രീ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും ലൈ​ഫ്‌ സ്റ്റൈ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​പ​ണി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ ഷോ​റൂ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷ​വോ​മി 15T സീ​രീ​സ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്, ഷ​വോ​മി, ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷ​വോ​മി സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ലി​ജോ ടൈ​റ്റ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും പ്രീ​മി​യം ഡി​സൈ​ൻ, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഷ​വോ​മി 15T സീ​രീ​സ് 5G യു​ടെ എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് ഫ​സ്റ്റ് ലു​ക്ക് അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ലെ​യ്ക്ക​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഷ​വോ​മി ഹൈ​പ്പ​ർ ഒ​എ​സ് 3, ഷ​വോ​മി 15T സീ​രീ​സ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ -ഗ്രേ​ഡ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​യും മി​ക​ച്ച പ്രോ​സ​സി​ങ് ശേ​ഷി​യും അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യൂ​സ​ർ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സും എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ രീ​തി അ‌​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ലു​ലു വ​ക്താ​വ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​വോ​മി 15T സീ​രീ​സ് 5G ഇ​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ പ്രീ​മി​യം സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ അ​നു​ഭ​വം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewslaunchXiomiQatar
    News Summary - New Xiaomi 15T series launched in Qatar
    Similar News
    Next Story
    X