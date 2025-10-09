Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightലു​സൈ​ലി​ൽ പു​തി​യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 1:48 PM IST

    ലു​സൈ​ലി​ൽ പു​തി​യ പാ​ത തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ലു​സൈ​ലി​ൽ പു​തി​യ പാ​ത തു​റ​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ലു​സൈ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ ഖോ​റി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി അ​ൽ ജ​സ്ര സ്ട്രീ​റ്റ് ക​വ​ല​യി​ൽ (അ​ൽ ന​ഫ​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം) പു​തി​യ പാ​ത തു​റ​ന്നു. ലു​സൈ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ ഖോ​റി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് യു ​ടേ​ൺ എ​ടു​ക്കാം.​റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്.ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ​ലു​സൈ​ൽ സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lusailGulf Newsnew roadQatar Newsopens
    News Summary - New road opens in Lusail
    Similar News
    Next Story
    X