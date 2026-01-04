Begin typing your search above and press return to search.
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൻ​ട്രി ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല, പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം

    ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഫോം 6 ​എ​യി​ൽ ഓ​പ്ഷ​നി​ല്ല, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​നും ല​ഭ്യ​മ​ല്ല
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൻ​ട്രി ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല, പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
    ദോ​ഹ: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൻ​ട്രി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു ജ​നി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ഫോം 6 ​എ​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ന് അ​വ​സ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും ആ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഫോം 6 ​എ വ​ഴി​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ട് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും പി​ന്നീ​ട് അ​ക്ക​വു​മു​ള്ള പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൻ​ട്രി ചെ​യ്യാ​ൻ ഫോ​മി​ൽ ഓ​പ്ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ആ​ദ്യം ഒ​രു ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​വും പി​ന്നീ​ട് അ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള പ​ഴ​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൻ​ട്രി ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​പ്ര​ശ്നം നേ​രി​ടു​ന്നി​ല്ല. പു​തു​താ​യി പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ടു​ത്ത​വ​രും പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്കി​യ​വ​രു​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ശ്നം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തു ജ​നി​ച്ച​വ​രു​ടെ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഫോം 6 ​എ​യി​ൽ ഓ​പ്ഷ​നി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു ജ​നി​ച്ച ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ടു ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫോം 6​എ​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​ലും ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ നേ​രി​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​കി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, പു​തു​താ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​റ്റു കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി എ​ൻ​റോ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക്സ​സ് ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്നു​മി​ല്ല. ഇ​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വോ​ട്ട​ർ ആ​ണോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsPassportsSIR
    News Summary - New passports cannot be entered in SIR, solution needed
