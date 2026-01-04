Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:45 PM IST

    വാ​ഴ​യൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    വാ​ഴ​യൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    റ​ഫീ​ഖ് കാ​രാ​ട്, റി​യാ​സ് പു​ഞ്ച​പാ​ടം, അ​ഖി​ൽ അ​ഴി​ഞ്ഞി​ലം

    ദോ​ഹ: വാ​ഴ​യൂ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഫോ​റം (വി.​എ​സ്.​എ​ഫ്‌) ഖ​ത്ത​ർ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തു​വ​ത്സ​ര ക​ണ​ക്ടി​ങ് മീ​റ്റ​പ്പ് ഒ​രു​മ 2025ലാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി റ​ഫീ​ഖ് കാ​രാ​ട് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റി​യാ​സ് പു​ഞ്ച​പാ​ടം (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നി​ഖി​ൽ അ​ഴി​ഞ്ഞി​ലം (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ കാ​രാ​ട്, ഇ​ൽ​യാ​സ് ക​ക്കോ​വ്, പു​രു​ഷു പു​തു​ക്കോ​ട്, സ​ഹ​ദ് തി​രു​ത്തി​യാ​ട് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ). ഹാ​ഷിം വാ​ഴ​യൂ​ർ, ആ​ഷി​ക് ചെ​ണ്ണ​യി​ൽ, വി​നീ​ഷ് കാ​രാ​ട്, അ​നീ​സ് കോ​ട്ടു​പാ​ടം (ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ചീ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​യി മ​ഷ്ഹൂ​ദ് വി.​സി., ഡെ​പ്യൂ​ടി അ​ഡ്വൈ​സ​റാ​യി ആ​സി​ഫ് കോ​ട്ടു​പാ​ടം എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യി ജ​വാ​ദ് വാ​ഴ​യൂ​ർ (സ്പോ​ർ​ട്സ്), ഹൈ​ദ​ർ വാ​ഴ​യൂ​ർ (ആ​ർ​ട്സ്), അ​ന​സ് മൂ​ള​പ്പു​റം, അ​ബ്ദു​ൽ​സ​ലാം തി​രു​ത്തി​യാ​ട്, ഷ​മീ​ർ പു​ഞ്ച​പ്പാ​ടം, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ഴി​ഞ്ഞി​ലം എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ൻ​ത​സ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന‌ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​സി​ഫ് കോ​ട്ടു​പാ​ടം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ ഫൗ​ണ്ട​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഷ്ഹൂ​ദ് വി.​സി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജാ​വേ​ദ് വാ​ഴ​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ര​ത് പൊ​ന്നേ​പാ​ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

