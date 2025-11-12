Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:00 AM IST

    തൊ​യ​ക്കാ​വ് മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    തൊ​യ​ക്കാ​വ് ഖ​ത്ത​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ത​ഖ്‌​വ) ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ തൊ​യ​ക്കാ​വ് വ​ട​ക്കേ മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തൊ​യ​ക്കാ​വ് ഖ​ത്ത​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ത​ഖ്‌​വ) ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ലു​ള്ള സൈ​ത്തൂ​ൺ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റ​ഹീ​സ് എം.​കെ. (ജ​ന. സെ​ക്ര), അ​സിം (ട്ര​ഷ), അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, വി.​എ​സ്. ഹം​സ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ഷാ​ന​വാ​സ് പു​ല്ല​പ്പു​ള്ളി, സ​യി​ൻ മ​നാ​ഫ് (സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, അ​സീ​സ് എ.​എ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം എ​ന്നി​വ​രെ​യും മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യി ഫാ​റൂ​ഖ്, ഹ​ബീ​ബ്, മ​നാ​ഫ്, മ​ർ​സൂ​ഖ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം, ഫാ​ദി​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ഫ​ഹ​ദ് ഷ​റ​ഫു, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​ക്ബ​ർ, ഫ​ജ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഫ​ഹിം മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ മ​ജീ​ദ്, ഹ​സീ​ബ്, ഹാ​ഷി​ൽ ക​ബീ​ർ, അ​സ്‌​ലം അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഫാ​റൂ​ഖ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

