Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 11:18 AM IST

    പ്ര​വാ​കി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​കി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സു​ഭാ​ഷ്, സു​ധീ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ്

    ദോ​ഹ: കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ കൂ​ട്ടി​ക്ക​ട പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കൂ​ട്ടി​ക്ക​ട (പ്ര​വാ​ക്) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​നം, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ഊ​ന്നി​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹ്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. സു​ഭാ​ഷ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌), എ. ​സു​ധീ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ടി. ​ഷ​ഫീ​ക് (ട്ര​ഷ​റ​ർ). വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: ടി. ​അ​ൻ​സ​ർ, താ​ഹി​ർ ജ​ലാ​ൽ. ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: എ. ​നി​സാ​ർ, എം.​ഷം​നാ​ദ്. ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍: അ​നീ​ഷ് അ​നി​ധ​ര​ൻ.

    ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ: ന​ജാ​ഹ് ക​ബീ​ർ. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: അ​ബീ​സ്, ടി. ​അ​ന​സ്, ഹാ​ഷി​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, എ​സ്. ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ർ​ത്ത​ല ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, നാ​സ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, നി​ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹിം, സ​ൻ​സാ​ർ, എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ്‌, ജെ. ​ഷ​മീ​ർ, സു​ഫി​യാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്.

