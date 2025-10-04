Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 1:59 PM IST

    യു​ണീ​ഖി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    new members
    ബി​ന്ദു ലി​ൻ​സ​ൺ, നി​സാ​ർ ചെ​റു​വ​ത്ത്, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഹ​ബീ​ബ്, മി​നി ബെ​ന്നി

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സു​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യു​ണീ​ഖ് 2025-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ഹ​മ​ദ് ഡെ​ന്റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ബി​ന്ദു ലി​ൻ​സ​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​സാ​ർ ചെ​റു​വ​ത്തി​നെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ഹ​മ​ദ് ജ​ന​റ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഹ​ബീ​ബി​നെ​യും അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ഡ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യി മു​ൻ യു​ണീ​ഖ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ഡി മെം​ബ​ർ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ മി​നി ബെ​ന്നി​യെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ഹ​മ​ദ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലെ ബി​ജോ ബേ​ബി, വ​ർ​ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഹ​മ​ദ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലെ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ലി, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി പി.​എ​ച്ച്.​സി.​സി​യി​ലെ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് മാ​ത്യു അ​ട​ക്കം 21 അം​ഗ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​റ്റ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്സ്, വി​വി​ധ വി​ങ് ലീ​ഡു​ക​ൾ, ഫെ​സി​ലി​റ്റി ലീ​ഡു​ക​ൾ, എ​ന്നി​വ​രെ പു​തി​യ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി യു​ണീ​ഖ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നും യൂ​ണീ​ഖ് മു​ന്നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

