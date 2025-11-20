Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightആ​റ​ങ്ങോ​ട്ട്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 1:53 PM IST

    ആ​റ​ങ്ങോ​ട്ട് സം​യു​ക്ത മ​ഹ​ല്ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​റ​ങ്ങോ​ട്ട് സം​യു​ക്ത മ​ഹ​ല്ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലു​ള്ള​തി​ൽ,ശ​ബീ​ർ മേ​മു​ണ്ട,ന​ജീ​ബ് അ​ടി​ക്കൂ​ൽ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ആ​റ​ങ്ങോ​ട്ട് സം​യു​ക്ത മ​ഹ​ല്ല് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (അ​സ്മ​ക്) പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ന​ജ്മ​യി​ലെ ഐ ​ബാ​ക്ക് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​മ​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ ല​ണ്ട​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി സി.​കെ. പു​തി​യാ​പ്പ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ഒ.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല, ശ​രീ​ഫ് മേ​മു​ണ്ട, ഹ​കീം കെ.​ഇ., ഷ​ബീ​ബ് ആ​റ​ങ്ങോ​ട്ട്, ജാ​സി​ർ കു​ട്ടോ​ത്ത്, റ​ഫീ​ക്ക് കോ​ടേ​രി, ന​ജീ​ബ് പു​തി​യാ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മീ​ർ കു​ട്ടോ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ദ​ർ​വേ​ഷ് കു​ട്ടോ​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​നീ​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലു​ള്ള​തി​ൽ (പ്ര​സി), ശ​ബീ​ർ മേ​മു​ണ്ട (ജ​ന. സെ​ക്ര), ന​ജീ​ബ് അ​ടി​ക്കൂ​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ). വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: ദ​ർ​വേ​ഷ് കു​ട്ടോ​ത്ത്, ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ക​ല്ലു​ള്ള​തി​ൽ. കെ.​ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: സ​ബീ​ർ സി.​ടി.​കെ, ഷം​സീ​ർ ആ​റ​ങ്ങോ​ട്ട്, അ​ൻ​സാ​ർ പു​ന​ത്തി​ൽ, ഷാ​ജി​ദ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatar
    News Summary - New leadership for the Arangot Joint Mahal
    Similar News
    Next Story
    X