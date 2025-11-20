ആറങ്ങോട്ട് സംയുക്ത മഹല്ലിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
ദോഹ: ആറങ്ങോട്ട് സംയുക്ത മഹല്ല് അസോസിയേഷൻ ഖത്തർ (അസ്മക്) പുതിയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു. നജ്മയിലെ ഐ ബാക്ക് റസ്റ്റാറന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ രാമത്ത് കുഞ്ഞമ്മദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കരീം മാസ്റ്റർ ലണ്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മുഹമ്മദ് റാഫി സി.കെ. പുതിയാപ്പ് പ്രാർഥന നടത്തി. ഒ.കെ. അബ്ദുല്ല, ശരീഫ് മേമുണ്ട, ഹകീം കെ.ഇ., ഷബീബ് ആറങ്ങോട്ട്, ജാസിർ കുട്ടോത്ത്, റഫീക്ക് കോടേരി, നജീബ് പുതിയാപ്പ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
സമീർ കുട്ടോത്ത് സ്വാഗതവും ദർവേഷ് കുട്ടോത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഹനീഫ് മാസ്റ്റർ തിരുവള്ളൂർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു.
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: അഷ്റഫ് കല്ലുള്ളതിൽ (പ്രസി), ശബീർ മേമുണ്ട (ജന. സെക്ര), നജീബ് അടിക്കൂൽ (ട്രഷറർ). വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ: ദർവേഷ് കുട്ടോത്ത്, ഫസൽ റഹ്മാൻ, ഇസ്മായിൽ കല്ലുള്ളതിൽ. കെ.ടി.കെ. നൗഷാദ്. ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ: സബീർ സി.ടി.കെ, ഷംസീർ ആറങ്ങോട്ട്, അൻസാർ പുനത്തിൽ, ഷാജിദ് പള്ളിക്കര.
