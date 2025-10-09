Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 1:21 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    pravasi welfare wayanad district commitee
    ല​ത കൃ​ഷ്ണ, ഹാ​രി​സ് ബ​ത്തേ​രി

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ല​ത കൃ​ഷ്ണ​യെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ഹാ​രി​സ് ബ​ത്തേ​രി​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ലാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക ക​ണ്‍വ​ന്‍ഷ​നി​ലാ​ണ്‌ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഫ​രീ​ദ, ജെ​യിം​സ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യും ആ​നി, ര​ജി​ഷ, ന​ഈം, ഷാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും ഷാ​ഫി വ​യ​നാ​ടി​നെ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക ക​ണ്‍വ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ന്‍ മാ​ള മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് അ​ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ല​ത കൃ​ഷ്ണ, ഹാ​രി​സ് ബ​ത്തേ​രി, ജെ​യിം​സ് പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ൺ​വെ​ന്‍ഷ​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Gulf NewsPravasi WelfareQatar NewsWayanad District Committeenew leadership
    News Summary - New leadership for Pravasi Welfare Wayanad District Committee
