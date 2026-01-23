Begin typing your search above and press return to search.
    23 Jan 2026 10:23 AM IST
    23 Jan 2026 10:23 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    അ​ലി ഹ​സ​ൻ, നി​ഷാ​ദ്

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി അ​ലി ഹ​സ​നെ​യും ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​ഷാ​ദ് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​നെ​യും ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ കൗ​ന്‍സി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ഉ​മ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, സി​മി അ​ക്ബ​ർ, ജ്യോ​തി​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ര്‍. ന​ജാ​ത്തു​ല്ല​യെ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും നൂ​റു​സ്സ​മാ​ൻ എ​റി​യാ​ട്, ഹാ​രി​സ് കാ​രു​മാ​ത്ര, ഇ.​കെ. ഫ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യി നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ, ന​സീം മേ​പ്പാ​ട്ട്, ല​ത്തീ​ഫ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, ഷ​ജീ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ബ്ദു​ല്‍ വാ​ഹ​ദ്, ഖ​ദീ​ജാ​ബി നൗ​ഷാ​ദ്, പി.​എം. മ​ന്‍സൂ​ര്‍, മ​ര്‍സൂ​ഖ്, ന​ജി​യ സ​ഹീ​ര്‍, നൗ​ഷാ​ദ് ഒ​ളി​യ​ത്ത്, ഷം​സീ​ര്‍ ഹ​സ​ന്‍, ഷ​റി​ന്‍ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഹാ​സ് എ​റി​യാ​ട് എ​ന്നി​വ​ര്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. മു​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ര്‍ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.മു​ന്‍ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്‍ വാ​ഹി​ദ്, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലി ഹ​സ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:thrissur districtQatarNewsExpatriate Welfarenew leadership
    News Summary - New leadership for expatriate welfare in Thrissur district
