Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    14 Nov 2025 3:36 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 3:36 PM IST

    ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്-റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ട് ‘വി​ന്റ​ർ ഡ്രൈ​വ്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി

    ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്-റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ട് ‘വി​ന്റ​ർ ഡ്രൈ​വ്’ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി
    ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് -റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ടും ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും ‘വി​ന്റ​ർ ഡ്രൈ​വ്’ റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ത​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ർ​ജി​ച്ച ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 53 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ‘വി​ന്റ​ർ ഡ്രൈ​വ്’ റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2026 മേ​യ് 12 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ​നി​ന്ന് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നോ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്നോ 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഓ​രോ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​നും ഇ-​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ആ​റ് ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​റു​ക​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു GWM ടാ​ങ്ക് 500, അ​ഞ്ച് MG ZS എ​സ്‌.​യു.​വി കാ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. 2026 മേ​യ് 14ന് ​വ​ക്റ ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ട് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​വെ​ച്ച് റാ​ഫി​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും.

    ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ന്റ​ർ ഡ്രൈ​വ് പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​നും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ട്, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ആ​റ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ട്ട് ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ വ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ടി.​കെ. ജാ​ഫ​ർ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഹെ​ഡ് അ​രു​ൺ എ​സ്. പി​ള്ള, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​സ്ഫ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജി.​എം പ​ത്മേ​ഷ് ചെ​ല്ല​ത്ത്, ഹ​സ്ഗ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - New Indian Supermarket-Retail Mart 'Winter Drive' promotion begins
