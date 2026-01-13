Begin typing your search above and press return to search.
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള; ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ത്തി​ര​ക്ക്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള; ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ത്തി​ര​ക്ക്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​വ​ലി​യ​ൻ കാ​ണാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ത്തി​ര​ക്ക്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ഖ​ത്ത​രി സം​സ്കാ​രം, പ്ര​സാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​വ​ലി​യ​നി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത​റി​യാം. ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​ത്രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ലൈ​ബ്ര​റി ഡി​പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജാ​സിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​റി സം​സ്കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ല പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ന​താ​യ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും പ​വി​ലി​യ​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ർ​ത്ത​നം, പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച വേ​ദി​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ട​ൻ ക​ലാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ല​ക​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ നാ​ടോ​ടി ക​ല​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത 'അ​ർ​ദ' നൃ​ത്തം എ​ന്നി​വ ഖ​ത്ത​രി സം​ഘം മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളും പാ​ന​ൽ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ​ ജ​നു​വ​രി 18 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​സാ​ധ​ക​രും സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

