Madhyamam
    Qatar
    11 Jan 2026 12:45 PM IST
    11 Jan 2026 12:45 PM IST

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യുടെ ഉദ്ഘാടനം കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, സ്പെ​യി​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ഏ​ണ​സ്റ്റ് ഉ​ർ​ട്ടാ​സു​ൻ ഡൊ​മി​നി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ലോ​ക പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    ദോ​ഹ: ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ കേ​ന്ദ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, സ്പെ​യി​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ഏ​ണ​സ്റ്റ് ഉ​ർ​ട്ടാ​സു​ൻ ഡൊ​മി​നി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. “ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​നി​ക ച​രി​ത്രം: വീ​ര്യ​വും വി​വേ​ക​വും @ 75” എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ന്റെ പ്ര​മേ​യം. സൈ​നി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള 1,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള തീം ​പ​വി​ലി​യ​നാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    വി​വി​ധ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​രു​ത്തു​റ്റ​തും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വു​മാ​യ വാ​യ​നാ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ എ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​ർ, സ്പെ​യി​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം മേ​ള​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​റി​വാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്പെ​യി​ൻ -ഇ​ന്ത്യ ഡ്യു​വ​ൽ ഇ​യ​ർ 2026-ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ​വും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന് സ്പെ​യി​ൻ മ​ന്ത്രി ഏ​ണ​സ്റ്റ് ഉ​ർ​ട്ടാ​സു​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    35ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ​ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 600ല​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​രി സം​സ്കാ​രം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​രി സം​സ്കാ​രം, പ്ര​സാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​വി​ലി​യ​നി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത​റി​യാം. ഹി​ന്ദി​യി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത ഖ​ത്ത​രി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണം, സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഖ​ത്ത​രി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന മ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ നി​ർ​മാ​ണം കാ​ണാ​നും അ​വ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും.

    TAGS:New Delhiworld book fairqatar​
