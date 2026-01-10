Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:15 AM IST

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    • അ​റ​ബ് ലോ​ക​വും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും -ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ
    • 53ാ​മ​ത് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ അ​തി​ഥി രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​റ​ബ് ലോ​ക​വും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​വും വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക കൈ​മാ​റ്റ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ ജാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ ജാ​ബി​ർ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു


    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ര​ണ്ട് സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബൗ​ദ്ധി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 53ാമ​ത് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​റും സ്രെ​യി​നു​മാ​ണ് അ​തി​ഥി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. ജ​നു​വ​രി 18 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ 35ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​സാ​ധ​ക​രും സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഐ​ക്യ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, വി​വ​ർ​ത്ത​നം, വി​ജ്ഞാ​നോ​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ദോ​ഹ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജാ​സിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക, ബൗ​ദ്ധി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ സ​ഫ​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ അ​തി​ഥി രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ -ചി​ന്താ​ധാ​ര​ക​ളെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​ന്ത്യ​യും അ​റ​ബ് ലോ​ക​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ണ​ൽ ബു​ക്ക് ട്ര​സ്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യു​വ​രാ​ജ് മാ​ലി​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​സാ​ധ​ക​രും 3,000-ത്തി​ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും 600ലേ​റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. ​സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​യ​ന​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം വേ​ദി​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:New Delhiworld book fairgulf news malayalam
    News Summary - New Delhi World Book Fair begins
    Similar News
    Next Story
    X