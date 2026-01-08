Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:40 AM IST

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ 2026; ഖ​ത്ത​ർ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യം

    ജ​നു​വ​രി 10 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ​യാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ന്യൂ ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നടക്കുക
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ 2026; ഖ​ത്ത​ർ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യം
    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ-2026​ൽ അ​തി​ഥി രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജ​നു​വ​രി 10 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ​യാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ ന്യൂ ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ-​ചി​ന്താ​ധാ​ര​ക​ളെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​റ​ബ്, ആ​ഗോ​ള സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക-​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​വും വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യും ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം മാ​റും.

    ഖ​ത്ത​രി നാ​ടോ​ടി​ക്ക​ഥ​ക​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യും ഖ​ത്ത​രി സം​സ്കാ​രം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​മാ​ണ് മേ​ള​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​രി സം​സ്കാ​രം, പ്ര​സാ​ധാ​ന​ലാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത​റി​യാം.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ നാ​ടോ​ടി ക​ല​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത 'അ​ർ​ദ' നൃ​ത്തം എ​ന്നി​വ ഖ​ത്ത​രി സം​ഘം മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​കും. ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ നി​ർ​മാ​ണം കാ​ണാ​നും അ​വ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ​ലോ​ക​വേ​ദി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ ഔ​ന്ന​ത്യ​ത്തെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജാ​സിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ചീ​ന സം​സ്കൃ​തി​യു​ടെ ഈ​റ്റി​ല്ല​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യ​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത് മാ​നു​ഷി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​വി​ത, ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ബു​ക്ക് ഫെ​യ​ർ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, സിം​പോ​സി​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും നാ​ടോ​ടി സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ഖ​ത്ത​രി പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    TAGS:New Delhiworld book fairqatar​
