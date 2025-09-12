Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 12 Sept 2025 3:05 PM IST
    date_range 12 Sept 2025 3:05 PM IST

    ‘സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു’

    ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്രി​ൻ​സ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​നെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി.ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ഒ​രു വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സി.​എ​ൻ.​എ​ന്നി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും അ​റി​യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​നെ ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​ന് അ​ഭ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി മു​ദ്ര​കു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ പു​ന​ർ​വി​ചി​ന്ത​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, എ​ങ്ങ​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് യു.​എ​സു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

