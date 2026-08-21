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    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 7:16 AM IST

    ഖത്തറിൽ നെസ്റ്റോയുടെ ആദ്യ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അൽ ഗറാഫയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

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    പു​തി​യ എ​ട്ട് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ട​ൻ
    ഖത്തറിൽ നെസ്റ്റോയുടെ ആദ്യ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അൽ ഗറാഫയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി
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    നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഷോ​റൂം ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ

    ഉ​ബൈ​ദ​ലി, ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഥാ​നി ആ​ൽ​ഥാ​നി, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ അ​മീ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെയ്യുന്നു

    ദോ​ഹ: ജി.​സി.​സി.​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ദ്യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ 152ാമ​ത് ഷോ​റൂ​മാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം പു​തി​യ എ​ട്ട് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഷോ​റൂം ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ​ലി, ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഥാ​നി ആ​ൽ​ഥാ​നി, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ അ​മീ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. ബ​ഷീ​ർ, നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​മാ​ൽ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​റ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, ഗ്രോ​സ​റി, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഏ​റെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ആ​രം​ഭ​മെ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​മാ​ൽ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​റ​മ്പ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ 152ാമ​ത്തെ സ്റ്റോ​ർ മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഖ​ത്ത​റി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല യാ​ത്ര​ക്ക് ആരംഭം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ട് പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ധാ​രാ​ളം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:nestonesto hypermarketgulfqatar​
    News Summary - Nesto's first hypermarket in Qatar opens in Al Gharafa
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