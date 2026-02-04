Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 4 Feb 2026 12:21 PM IST
    date_range 4 Feb 2026 12:21 PM IST

    നെം​സി​ത്‌ നി​മ്പു​ര​ക്ക് വീ​ര്‍ഗാ​ഥ അ​വാ​ര്‍ഡ്‌

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ എ​ട്ടാം​ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് നെം​സി​ത്‌ നി​മ്പു​ര
    നെം​സി​ത്‌ നി​മ്പു​ര​ക്ക് വീ​ര്‍ഗാ​ഥ അ​വാ​ര്‍ഡ്‌
    വീ​ര്‍ഗാ​ഥ പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ച നെം​സി​ത്‌ നി​മ്പു​ര​യെ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വീ​ര്‍ഗാ​ഥ 5.0 പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ട്ടാം​ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നെം​സി​ത്‌ നി​മ്പു​ര​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ്. ആ​റാം​ത​രം മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടാം​ത​രം വ​രെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ നെം​സി​ത്‌ വി​ജ​യം വ​രി​ച്ച​ത്‌. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​യു​ധ​സേ​ന​യി​ലെ ധീ​ര​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ഥ​ക​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്‌ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ചേ​ര്‍ന്ന്‌ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സം​രം​ഭ​മാ​ണ്‌ വീ​ര്‍ഗാ​ഥ. ദേ​ശീ​യ നാ​യ​ക​ന്മാ​രോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നെം​സി​ത്തി​ന്റെ പെ​യി​ന്റി​ങ് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ നെം​സി​ത്‌ നി​മ്പു​ര അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം വ​രി​ച്ച നെം​സി​ത്‌ നി​മ്പു​ര​യെ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. നെം​സി​ത്തി​ന്‌ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ ചി​ത്ര​ക​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ കെ.​വി.​നൗ​ഫ​ല്‍, മ​റ്റ്‌ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:awardsQatar Newsgulf news malayalam
