ദോഹയിൽ എറിയാൻ നീരജുമെത്തും

ദോഹ: ​കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യിIndia's superstar javelin thrower Neeraj Chopra will be there to throw the javelin in the Doha Diamond League. മേ​യ് 16ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്-​ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ താ​രം പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ലാ​ണ് നീ​ര​ജ് ദോ​ഹ​യി​ൽ ജാ​വ​ലി​നു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 89.94 മീ​റ്റ​ർ എ​ന്ന ദൂ​ര​വു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡി​നു​ട​മ​യാ​യ നീ​ര​ജി​ന്റെ പു​തി​യ സീ​സ​ൺ തു​ട​ക്കം കൂ​ടി​യാ​വും ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​ങ്കം.

2020 ടോ​ക്യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ നീ​ര​ജ്, 2024 പാ​രീ​സി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന്റെ അ​ർ​ഷ​ദ് ന​ദീ​മി​നു പി​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ദോ​ഹ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ലെ ജാ​വ​ലി​ൻ മ​ത്സ​രം നീ​ര​ജി​ന്റെ വ​ര​വോ​ടെ വീ​ണ്ടും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​സാ​ന സീ​സ​ണി​ൽ ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ ജാ​കു​ബ് വാ​ഡ്ലെ​ഷ് സ്വ​ർ​ണ​വും നീ​ര​ജ് വെ​ള്ളി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു നേ​ടി​യ​ത്.

2023ൽ ​നീ​ര​ജ് സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​റ​യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം നീ​ര​ജ് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

‘അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷം ഒ​രു​പാ​ട് പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മെ​ഡ​ൽ പോ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് കോ​ച്ച് ജാ​ൻ സെ​ല​ൻ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു. ദോ​ഹ​യി​ൽ പു​തു​സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ.

ഖ​ത്ത​ർ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക പി​ന്തു​ണ​യും ആ​ര​വ​വും ആ​വേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ആ ​പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട്’ -ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നീ​ര​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.