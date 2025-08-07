Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 1:23 PM IST

    ഖത്തർ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിരുദ പ്രവേശനം 6,000ത്തോളം പേർക്ക്

    ഖത്തർ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിരുദ പ്രവേശനം 6,000ത്തോളം പേർക്ക്
    ദോ​ഹ: 2025ലെ ​പു​തി​യ സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 6,000ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 2025ലെ ​സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ മ​റ്റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രും ര​ണ്ടാം ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രും പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ഡ്മി​ഷ​നെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം ഖ​ത്ത​ർ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദി​യാ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക​പ്പു​റം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​കാ​സ​ത്തി​നും ഉ​ത​കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 17 മു​ത​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​യ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ലി​ങ്കു​ക​ളും ഇ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി അ​റി​യി​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​തും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, അ​മീ​റി​ന്റെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:studentsGulf NewsAdmissionqatar universityundergraduate program
