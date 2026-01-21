Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:59 AM IST

    നി​യാ​ർ​ക് ഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് 23ന്

    നി​യാ​ർ​ക് ഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് 23ന്
    നി​യാ​ർ​ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി.​ഇ.​ഒ അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഹെ​ഡ് മി​നി സി​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ (നി​യാ​ർ​ക്) ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മാ​യി ന​ഴ്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹീ​ൽ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ജ​നു​വ​രി 23ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മ​ണി മു​ത​ൽ 11 മ​ണി വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് നി​യാ​ർ​ക്ക്. റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ, യൂ​ണി​ക് (യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ന​ഴ്സ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ -ഖ​ത്ത​ർ), റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം, ബെ​ർ​ലി​ൻ ഫാ​സ്നേ​ഴ്സ്, എം.​ആ​ർ.​എ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം സി.​ഇ.​ഒ അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഹെ​ഡ് മി​നി സി​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ന​ഹാ​സ് എ​ടോ​ടി റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ മു​നാ​ഫ​ർ, മു​സ്ത​ഫ ഈ​ണം, കെ.​വി. റാ​സി​ക്, നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - Near Qatar Medical Camp on the 23rd
