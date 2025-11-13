Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    13 Nov 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    13 Nov 2025 2:31 PM IST

    'നവാസ് പാലേരി പാടിയും പറഞ്ഞും' ഡിസംബർ 19ന്

    ‘നവാസ് പാലേരി പാടിയും പറഞ്ഞും’ ഡിസംബർ 19ന്
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ർ​ഹ​ബ ഇ​വ​ന്റ് ക്ല​ബ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ൻ ന​വാ​സ് പാ​ലേ​രി ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ ‘പാ​ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞും’ പ​രി​പാ​ടി​യും ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷ​വും ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൗ​ണി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ഡെ​ല്ല ഡ്രൈ​വി​ങ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ലോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ർ​ഹ​ബ ഇ​വ​ന്റ് ക്ല​ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫൈ​സ​ൽ പേ​രാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫാ​സി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ, അ​ഞ്ജു, സീ​ന​ത്ത്, അ​മ്മു, മു​നീ​ർ, അ​ന​സ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ല്ലി​ൽ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, നാ​സ​ർ കെ.​പി, ഷ​ബീ​ർ കെ.​എം, റി​യാ​സ് മ​ണാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ർ​ഹ​ബ ഇ​വ​ന്റ് ക്ല​ബ്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജാ​ഫ​ർ ജാ​തി​യേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും മീ​ഡി​യ പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഫീ​ഖ് മേ​ച്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

