Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightരാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:14 PM IST

    രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Beach 974
    cancel
    camera_alt

    974 ബീ​ച്ച്

    ദോ​ഹ: ജ​ന​റ​ൽ ക്ലീ​ൻ​ലി​ന​സ് വി​ഭാ​ഗം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക ബീ​ച്ച്, ദ്വീ​പ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​ശ്ര​മം ​ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​സു​സ്ഥി​ര​താ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​രെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ത്താ​നും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ​സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് രാ​വി​ലെ ദോ​ഹ ഉ​മ്മു​ൽ മാ ​ബീ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യോ​ടെ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​രാ​വി​ലെ അ​ബൂ സം​റ ബീ​ച്ചി​ലും വൈ​കീ​ട്ട് സെ​ക്രീ​ത് ബീ​ച്ചി​ലും ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​രാ​വി​ലെ അ​ൽ വ​ക്റ പ​ബ്ലി​ക് ബീ​ച്ചി​ലും വൈ​കീ​ട്ട് അ​ൽ ത​ഖീ​റ ബീ​ച്ചി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16ന് ​രാ​വി​ലെ അ​ൽ ഖോ​ർ ദ്വീ​പി​ലും വൈ​കീ​ട്ട് സീ​മൈ​സി​മ ഫാ​മി​ലി ബീ​ച്ചി​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​രാ​വി​ലെ സീ​ലൈ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് ബീ​ച്ചി​ലും അ​ൽ ഖാ​രി​ജ് ബീ​ച്ചി​ലും, വൈ​കീ​ട്ട് ഫു​റൈ​ഹ ബീ​ച്ചി​ലും ശു​ചീ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​രാ​വി​ലെ കോ​ർ​ണി​ഷി​ലും അ​ൽ വ​ക്റ ഫാ​മി​ലി ബീ​ച്ചി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​രാ​വി​ലെ ഉ​മ്മൈ​രി​ജ് ബീ​ച്ചി​ലും വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​മ്മു ജ​ബ​ലി​യ ബീ​ച്ചി​ലും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ദോ​ഹ ഉ​മ്മു അ​ൽ മാ ​ബീ​ച്ചി​ലും ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന് ​രാ​വി​ലെ അ​ൽ മ​ഫ്ജ​ർ ബീ​ച്ചി​ലെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കാ​മ്പ​യി​ൻ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭാ​വി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBeach cleaningnationwide campaign
    News Summary - Nationwide beach cleanup campaign in September
    Similar News
    Next Story
    X