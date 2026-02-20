Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 11:58 AM IST

    ദേ​​ശീ​​യ കാ​​യി​​ക​​ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷം

    ദേ​​ശീ​​യ കാ​​യി​​ക​​ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷം
    ദോ​​ഹ: ദേ​​ശീ​​യ കാ​​യി​​ക ദി​​ന​​ത്തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ഇ​​സ്‌​​ലാ​​ഹി സെ​​ന്റ​​ർ മെം​​ബേ​​ഴ്സ്‌ വെ​​ൽ​​ഫ​​യ​​ർ ഡി​​പ്പാ​​ർ​​ട്ട്മെ​​ന്റി​​ന്റെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ൽ വ്യാ​​യാ​​മ​​ത്തി​​ന്റെ​​യും സ്ട്ര​​ച്ചിം​​ഗി​​ന്റേ​​യും ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത​​യെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ബോ​​ധ​​വ​​ൽ​​ക​​ര​​ണ ക്ലാ​​സ് സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. ഓ​​ർ​​ത്തോ​​പീ​​ഡി​​ക് ഫി​​സി​​യോ തെ​​റാ​​പ്പി​​സ്റ്റ് മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​സ്‌​​ലം ക്ലാ​​സ് ന​​യി​​ച്ചു. ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ ജീ​​വി​​ത രീ​​തി​​ക്ക് ഇ​​സ്‌​​ലാം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന പ്രാ​​ധാ​​ന്യ​​ത്തെ സം​​ബ​​സി​​ച്ച് അ​​ബ്ദു​​ൽ ക​​രീം ആ​​ക്കോ​​ട് സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. പ്രാ​​ക്ടി​​ക്ക​​ൽ സെ​​ഷ​​നോ​​ടൊ​​പ്പം ജീ​​വി​​ത ശൈ​​ലി​​യി​​ൽ വ​​രു​​ത്തേ​​ണ്ട മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചും ച​​ർ​​ച്ച ചെ​​യ്തു.

    റി​​യാ​​സ് വാ​​ണി​​മേ​​ൽ, പി.​​ടി. ഹാ​​രി​​സ്, ആ​​ശി​​ഖ് ബേ​​പ്പൂ​​ർ, ഷം​​സീ​​ർ, അ​​സ്‌​​ലം എ​​ന്നി​​വ​​ർ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി.

